بوركينا فاسو إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد تعادله أمام نظيره الإثيوبي (1-1) اليوم الاثنين، في الجولة الختامية للمجموعة الأولى للبطولة.

وضع المهاجم البوركينافي، سيريل بايالا، بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول. ورد الإثيوبي جيتانيه جيبيتو بهدف التعادل سجله من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل رسميا إلى الدور الثاني للبطولة، رفقة نظيره الكاميروني متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما خرج منتخب إثيوبيا رسميا من البطولة بعد أن احتل المركز الرابع الأخير برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT