تضارب حول حقيقة غياب المهاجم مارسيال عن مانشستر يونايتد

نفى مهاجم مانشستر يونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال الأحد ما جاء على لسان مدرب "الشياطين الحمر" المؤقت الألماني رالف رانغنيك بأنه رفض الالتحاق بصفوف الفريق خلال مباراته مع أستون فيلا.

وقال مارسيال في صفحته على "إنستغرام": "لن أرفض أبدا خوض مباراة لمانشستر يونايتد. أنا هنا منذ سبع سنوات ولن أقلل أبدا من احترام النادي أو جماهيره".

instagram/martial_9

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وأعلن رانغنيك عقب إهدار فريقه تقدمه بهدفين أمام أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليخرج متعادلا 2-2، أن مارسيال "رفض أن يكون ضمن المجموعة".

وأوضح الألماني: "كان يجب أن يكون ضمن المجموعة، بشكل طبيعي، لكنه لا يريد ذلك، ولهذا السبب لم يرافقنا (الجمعة)".

وفي وقت غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد للإصابة، خاض الشاب السويدي أنتوني إيلانغا (19 عاما) مباراته الأولى أساسيا في الـ "بريميرليغ"، علما أنه لم يلعب سوى 20 دقيقة مع الفريق الأول حتى هذا الموسم.

من ناحيته، يأمل مارسيال البالغ 26 عاما الذي لم يخض سوى 10 مباريات و359 دقيقة في مختلف المسابقات، أن يغادر ملعب "أولد ترافورد" على سبيل الإعارة أو بصفقة بيع في سوق الانتقالات الشتوية.

وأبدى نادي إشبيلية الاسباني اهتمامه بالمهاجم الفرنسي للقدوم إلى صفوفه على سبيل الإعارة، ولكن من دون أن يتمكن من الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن راتبه بحسب ما جاء في وسائل إعلام.

وكان وكيل أعمال المهاجم الفرنسي، فيليب لامبولي، أعلن الشهر الماضي أن الأخير يريد مغادرة يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأنه لا يحظى بالوقت الكافي على أرض الملعب.

ويمتد عقد مارسيال مع "الشياطين الحمر" لثلاثة أعوام إضافية على أقل تقدير بعدما جدد ارتباطه بالنادي في 2019 في صفقة تضمن خيار التمديد لعام آخر.

المصدر: "أ ف ب"