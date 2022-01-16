مقذوف على رأس لاعب يوقف دربي الأندلس

توقف دربي الأندلس بين ريال بيتيس وضيفه إشبيلية في الدقيقة 39، بعد إلقاء مقذوف على رأس لاعب وسط الأخير جوان جوردان، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا بكرة القدم، السبت.

وتوقفت المباراة مباشرة عقب إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير من ركلة ركنية، بعدما افتتح اشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (35).

وفي الوقت الذي بدأ اللاعبون في التحرك نحو منتصف الملعب عقب الاحتفال بهدف التعادل، ألقي مقذوف من مدرجات ملعب بينيتو فيامارين "ملعب بيتيس" وأصاب رأس جوردان.

وبحسب لقطات تلفزيونية، التقط الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغوتشيا المقذوق الذي يبدو أنه مصنوع من البلاستيك ووضعه إلى جانب الملعب وبدأ في الحديث مع مسؤولي الملعب.

Le derby sévillan est arrêté depuis l'égalisation de Nabil Fekir (Betis Séville), peu avant la mi-temps. Le joueur du FC Séville Joan Jordan a été touché par un projectile #lequipeFOOTpic.twitter.com/w7QEBDdH11 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 15, 2022

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وتوجه لاعبو إشبيلية إلى غرفة الملابس وانتظر لاعبو ريال بيتيس في الملعب قرار الحكم لمعرفة ما إذا كانت المباراة ستعلق أم ستستأنف.

من جهة أخرى بلغ ريال مايوركا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1 السبت.

ويستكمل الدور ثمن النهائي اليوم الأحد بلقاء أتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة مع فالنسيا، والأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقائي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.

المصدر: "أ ف ب"