مفاجأة.. اتفاق مبدئي لانتقال نجم ريال مدريد إلى برشلونة

فجر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل حول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالليغا.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تحدث مؤخرا مع لاعب وسط ريال مدريد إيسكو بشأن الانتقال إلى "كامب نو".

وينتهي عقد إيسكو مع الملكي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات معه حاليا من أجل التجديد.

وسيرحل إيسكو مجانا عن ريال مدريد في الصيف المقبل، حال استمراره لنهاية الموسم الجاري في البرنابيو.

Inda: «Isco tiene un principio de acuerdo con el Barcelona» https://t.co/BLV4AhUNLO — okdiario.com (@okdiario) January 11, 2022

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين إيسكو وبرشلونة على إتمام الصفقة بنهاية الموسم.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ريال مدريد يرغب في التخلص من إيسكو في الميركاتو الشتوي الجاري، لذا تم عرضه على أكثر من ناد، لكن لا توجد نية للتعاقد معه حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يعتزم عرض إيسكو على توتنهام خلال الأيام المقبلة، حال أبدى اللاعب، رغبته في الرحيل.



وشارك إيسكو في الدقائق الأخيرة، الأحد، ضد خيتافي في مباراة الجولة 19 من الليغا، والتي خسرها ريال مدريد بهدف دون رد.



يذكر أن إيسكو البالغ 29 عاما، انضم إلى ريال مدريد صيف 2013، وشارك هذا الموسم في 10 مباريات، وأحرز هدفا واحدا.

المصدر:" وكالات"