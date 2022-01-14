بسبب راتبه كإعلامي.. ميدو يبرر سبب رفضه قيادة المنتخب الأولمبي

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق عرض عليه تولي منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قبل تولي شوقي غريب المهمة ولكنه رفض.

وأكد ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" أن راتبه وقتها في حال وافق كان سيصل لـ 180 ألف جنيه شهريا ولكنه رفض نظرا لأن المقابل المادي ضعيف.

وأضاف أن هاني أبو ريدة أخبره أنه في حال رغبته في الاستمرار في عمله الإعلامي فسيتم الموافقة له على الظهور إعلاميا يوم واحد في الأسبوع مقابل الحصول على 50% من راتبه الإعلامي ولكنه رفض موضحا:" أجري (راتبي) في الإعلام أكثر من كده بكتير".

وعن الزمالك أكد النجم البالغ 38 عاما، أن كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، وأيمن يونس تواصلا معه لتدريب الفريق الأول، بعد أشهر قليلة من اعتزاله مشددا على أنه حقق لقب كأس مصر على حساب سموحة مع الزمالك.

وأضاف أنه واجه صعوبات بالغة على كل الأصعدة، أثناء عمله كمدرب للزمالك، لكنه نجح في إدخال خزينة الزمالك 6 ملايين جنيه.

المصدر: "صدى البلد"