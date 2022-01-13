بيلباو يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
قلب أتلتيك بيلباو تأخره بهدف أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سجل أتلتيكو هدف التقدم في الدقيقة الـ62 عن طريق حارس بيلباو أوناي سيمون بالخطأ في مرماه.
وقلب بيلباو الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين حملا توقيع ييراي ألفاريز ونكو ويليامز في الدقيقتين 77 و81 على الترتيب، ليخطف تذكرة النهائي من أنياب "الروخي بلانكوس".
الهدف الثاني #اتلتيك_بيلباو#اتلتيكو_مدريد_بلباو— OM AR (@0m_ar8) January 13, 2022
#السوبر_الاسباني_بالرياضpic.twitter.com/4uvqbQJRzC
وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
📸| بيلباو .. فرحة تأهل ✅#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/KwVmNFcwlm— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 13, 2022
📸| حامل اللقب أتلتيك بيلباو.. 5 دقائق كافية لقلب النتيجة ⚽️👏#السوبر_الاسباني_بالرياض 🇪🇸🇸🇦#Supercopapic.twitter.com/jdl5r4ZN5v— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 13, 2022
وسيتنافس بيلباو على رفع كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل، مع ريال مدريد الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد فوزه أمس الأربعاء على غريمه برشلونة 3-2 في مباراة نصف النهائي الأولى.
المصدر: RT
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