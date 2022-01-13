بيلباو يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

قلب أتلتيك بيلباو تأخره بهدف أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سجل أتلتيكو هدف التقدم في الدقيقة الـ62 عن طريق حارس بيلباو أوناي سيمون بالخطأ في مرماه.

وقلب بيلباو الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين حملا توقيع ييراي ألفاريز ونكو ويليامز في الدقيقتين 77 و81 على الترتيب، ليخطف تذكرة النهائي من أنياب "الروخي بلانكوس".

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وسيتنافس بيلباو على رفع كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل، مع ريال مدريد الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد فوزه أمس الأربعاء على غريمه برشلونة 3-2 في مباراة نصف النهائي الأولى.

المصدر: RT