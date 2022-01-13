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زيارة غامضة لرونالدو إلى مدريد على متن طائرة خاصة

الرياضة

زيارة غامضة لرونالدو إلى مدريد على متن طائرة خاصة
legion-media
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سافر كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وشريكته جورجينا رودريغيز إلى مدينة مدريد هذا الأسبوع عقب استبعاده من مباراة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة بالفخذ.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سافر الثنائي إلى مدريد باستخدام طائرة خاصة تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، لتناول وجبة رومانسية وقضاء ليلة في فندق فخم فيما تدور التساؤلات حول مستقبله مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب زيارة رونالدو لمدريد ليس واضحا حتى الآن، كما أنه ليس معروفا سبب اختياره الإقامة في فندق بدلا من الفيلا التي يملكها اللاعب والتي تبلغ قيمتها 4.8 مليون جنيه إسترليني.

وربطت صحيفة "ديلي ميل" بين صورة نشرها رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" صباح الثلاثاء، والتي بدى فيها مرتاحا إلى جانب البحيرة، التقطت في العاصمة الإسبانية مدريد، وبين محاولته للخروج من الوضع القلق الذي يعيشه مع مانشستر يونايتد وما يشاع حول عدم اتفاقه مع مدربه الألماني الجديد رالف رانجنيك بسبب سياسته غير المنتظمة داخل الفريق.

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وكانت العديد من التقارير زعمت مؤخرا أن رونالدو يبحث عن فرصة جديدة في الموسم المقبل خارج أسوار المان يونايتد الذي يمتد عقده معه حتى عام 2023.

وشارك رونالدو هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف البطولات مع "الشياطين الحمر"، وأحرز 14 هدفا ومنح زملاءه 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: "ذا صن"

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