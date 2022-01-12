هجوم شرس على محمد صلاح.. "بلا فائدة بدون ليفربول"

تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خسر منتخب "الفراعنة" أمام نيجيريا 0-1 في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وحصدت "النسور الخضراء" نقاط المباراة بعد أن سجل كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر هدف اللقاء، ليتلقى المنتخب المصري أول خسارة في المسابقة القارية.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على صلاح للهجوم، لعدم قدرته على إنقاذ نتيجة المباراة لصالح المنتخب المصري.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أداء محمد صلاح أمام نيجيريا وكذلك على تعليقات الجمهور عبر "تويتر".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صلاح لم يتمكن من تكرار بطولاته مع ليفربول بعد سيطرة من قبل نيجيريا المنظمة.

وأظهرت الإحصائيات التي سجلها أوبتا أن صلاح اقتصر على 35 لمسة فقط على الكرة، منها أربع لمسات داخل منطقة جزاء الخصم.

1 - Mohamed Salah 🇪🇬 against Nigeria:



35 touches, 4 in the opposition box

1 shot attempted (1 on target)

2 dribbles attempted (1 successful)



Denied. #TeamEgypt#NGAEGY#AFCON2021pic.twitter.com/5RYJILDT0U — OptaJean (@OptaJean) January 11, 2022

واقتصرت جهود صلاح على عدد قليل من المراوغات (مراوغتين، واحدة منها كانت ناجحة)، وحاول أيضا من تسديدة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

وعرضت الصحيفة تعليقات ععد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"الذين سارعوا في استهداف النجم المصري.

وكتب أحدهم: "صلاح يبدو عديم الفائدة بدون فريق ليفربول".

وقال آخر مازحا: "الناس دائما ما يشوهون محمد صلاح دون سبب ، حتى أنه لم يلعب اليوم".

وفي غضون ذلك ، نشر ثالث: "لمسات صلاح ضد نيجيريا، ملك مصر؟" ووضع صورة لرجل آخر.

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وقال رابع: "لا توجد مساحة للركض وصلاح مرة أخرى عديم الفائدة في مباراة صعبة".

وأخيرا، أضاف خامس: "تفوق اثنان من المدافعين على صلاح في نفس الوقت. أنا ابكي. كأس الأمم الإفريقية ليست مزحة".

المصدر:dailymail