بالفيديو.. تصرف غريب من عضو منتخب نيجيريا تجاه محمد صلاح بعد خسارة "الفراعنة"

مني النجم المصري محمد صلاح ومنتخب بلاده بهزيمة أمام نيجيريا 0-1 في أول مواجهة لهما في كأس الأمم الإفريقية الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن محمد صلاح فوجئ بتصرف أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا عقب إعلان حكم المباراة خسارة مصر في أول مباراة لها في المسابقة القارية.

وأوضحت الصحيفة أنه المهاجم الذي بقي هادئا، كان يتطلع إلى الخروج من الملعب قبل أن يوقفه العضو النيجيري لالتقاط "سيلفي" وهو ما وافق عليه نجم ليفربول.

وقالت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح وضع ذراعه حول ذلك الشخص، وهو الأمر الذي يزيد درجة الروح الرياضية رغم خسارة منتخب بلاده.

Taking a selfie with Salah after shutting him out >>> pic.twitter.com/SZbHTKVIis — SAM O (@_SamObaseki) January 11, 2022

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وانتشرت اللقطة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي سيتم تذكرها مدى الحياة، حيث كان صلاح يحاول إخفاء خيبة أمله.

وقدمت مصر أداء مخيبا للآمال في المباراة، حيث فشل صلاح على وجه الخصوص في إلهام فريقه لإحراز هدف بعد تأخر فريقه بهدف كيليتشي إيهياناتشو.

واقتصرت جهود صلاح على عدد قليل من المراوغات، وحاول أيضا من تسديدة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: dailymail