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لا غالب ولا مغلوب في مواجهة السودان وغينيا بيساو في كأس إفريقيا

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مواجهة السودان وغينيا بيساو في كأس إفريقيا
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ساد التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة منتخبي السودان وغينيا بيساو التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ولم يفلح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة، لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف، ويجمع كل منهما نقطة واحدة.

ولعب حارس المنتخب السوداني علي عبد الله أبو عشرين دور البطل عندما تصدى لركلة جزاء قبل 18 دقيقة من نهاية اللقاء.

وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة تغلب في وقت سابق اليوم المنتخب النيجيري على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

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ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 3 نقاط

2- السودان برصيد نقطة واحدة

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- مصر من دون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

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