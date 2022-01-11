مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2022 (فيديو)
تعرض المنتخب المصري لخسارة مريرة أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية.
ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في الفوز لنجمه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية ومتقنة للكرة بيسراه، أسكنها الشباك على يسار محمد الشناوي حارس "الفراعنة" في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.
🎥⚽️ هدف نيجيريا الاول عن طريق كيلتشي اهياناتشو 🇳🇬— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 11, 2022
مصر 0-1 نيجيريا#مصر_نيجيريا#كأس_أمم_افريقيا#AFCON2021
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وبهذا الفوز، حصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ليصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي السودان وغينيا بيساو والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.
في المقابل، بقي رصيد المنتخب المصري خاليا من النقاط.
January 11, 2022
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
نهاية المباراة! ⏰— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 11, 2022
🇳🇬 نيجيريا 1 - 0 مصر 🇪🇬
بفضل تسديدة ايهياناتشو، النسور تقتنص النقاط الثلاث أمام الفراعنة في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦅#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #NGAEGYpic.twitter.com/2KEYXy5xSm
المصدر: RT
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