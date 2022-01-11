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مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2022 (فيديو)

الرياضة

مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2022 (فيديو)
CAF_Online/twitter
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تعرض المنتخب المصري لخسارة مريرة أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في الفوز لنجمه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية ومتقنة للكرة بيسراه، أسكنها الشباك على يسار محمد الشناوي حارس "الفراعنة" في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ليصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي السودان وغينيا بيساو والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، بقي رصيد المنتخب المصري خاليا من النقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

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