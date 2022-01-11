بالفيديو.. بلماضي يخطف الأضواء من رياض محرز في لقطة فنية

خطف المدير الفني لمنتخب الجزائري جمال بلماضي الأضواء خلال الحصة التدريبية للـ"محاربي الصحراء"، الاثنين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحصة التدريبية لعناصر المنتخب الجزائري يظهر فيها بلماضي ونجم الخضر رياض محرز، وهما يتبادلان الكرة في التدريبات بطريقة فنية رائعة ومزاح كبير، قبل أن ينضم لهما ظهير أيمن نيس الفرنسي، يوسف عطال.

المدرب القدير جمال بلماضي يشارك النجم رياض محرز تدريبات الجزائر pic.twitter.com/wl2G4y6ApW — أحداث الرياضة (@HamadBlog) January 11, 2022

شاهد هذا الفاصل بين #محرز وبلايلي والمدرب جمال بلماضي..

المدافع عن اللقب منتخب #الجزائر يتدرب على استاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية استعدادا لمواجهة سيراليون في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.. pic.twitter.com/Pqfhs0KytI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2022

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وكثرت الشائعات في الأيام الأخيرة حول جود خلافات بين المدرب واللاعب محرز، بعد أن تأخر الأخير عن الالتحاق بمعسكر منتخب بلااده في الدوحة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.

ونفى بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين قبل مواجهة سيراليون، أن يكون هناك خلاف مع محرز، موضحا أنه يقف وراء قرار إعفائه من معسكر الدوحة بسبب المباريات الكثيرة التي خاضها مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي مؤخرا.

وتبدأ الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون اليوم الثلاثاء وهي تطارد الرقم القياسي لأطول سجل مباريات من دون هزيمة لمنتخب وطني.

وستبدأ الجزائر مشوارها في المجموعة الخامسة أمام سيراليون في دوالا، بعد أن خاضت 34 مباراة دولية متتالية من دون هزيمة، لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي الذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي فازت الجزائر بلقبها.

المصدر: "وكالات"