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رسميا.. القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة الزمالك

الرياضة

رسميا.. القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة الزمالك
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أعلن نادي الزمالك المصري أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.

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وجاءت أسماء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك على النحو التالي:

المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 3 مرشحين:

1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة "عمر هريدي".

2- أحمد سليمان عفيفي عباس، اسم الشهرة "أحمد سليمان".

3- مرتضى أحمد محمد منصور، اسم الشهرة "مرتضى منصور".

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الزمالك في شهر فبراير المقبل، لاختيار مجلس جديد.

المصدر: "اليوم السابع"

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