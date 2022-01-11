رسميا.. القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة الزمالك

أعلن نادي الزمالك المصري أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.

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وجاءت أسماء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك على النحو التالي:

المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 3 مرشحين:

1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة "عمر هريدي".

2- أحمد سليمان عفيفي عباس، اسم الشهرة "أحمد سليمان".

3- مرتضى أحمد محمد منصور، اسم الشهرة "مرتضى منصور".

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الزمالك في شهر فبراير المقبل، لاختيار مجلس جديد.

المصدر: "اليوم السابع"