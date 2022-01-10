صلاح يكشف عن "أمنيته" قبل 24 ساعة على انطلاق مشوار "الفراعنة" بكأس أمم إفريقيا

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن أمنية يتمنى تحقيقها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة المنتخب المصري الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2022 التي سيواجه فيها نظيره النيجيري.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "سنفعل أقصى ما لدينا للفوز غدا، المسألة تتعلق بعمل الفريق ككل، أنا مجرد شخص وسط 11 لاعبا، وسنعمل معا للفوز بكل المباريات".

وأضاف:" لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

وتابع:" الضغط كبير من الجمهور المصري، لأننا الأفضل فى القارة من حيث عدد مرات تحقيق اللقب".

وواصل:" المدرب كارلوس كيروش يؤدي عمله بشكل جيد، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم".

وأوضح:" عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة".

وأضاف: "لم أفز ببطولة كبرى مع منتخب مصر، أحب ذلك وأتمنى أن يتحقق هذا الأمر في البطولة الحالية، لعبت لمنتخب مصر لمدة 11 عاما وشاركت مع مجموعة مختلفة من اللاعبين بكأس إفريقيا 3 مرات، وأحب أن أفوز بشيء مع منتخب بلادي".

وتطرق صلاح للحديث عن جائزة الأفضل التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وأدلى بصوته خلالها، قائلا: "لن أفصح عن صوتي".

يذكر أن صلاح دخل القائمة النهائية لجائزة الأفضل، رفقة الثنائي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في الـ17 من يناير الحالي.

🔴 🎙️🗣️ | محمد صلاح في مؤتمر صحفي قبل لقاء نيجيريا :

سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى مصر و معنا الكأس 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/5mORHSIcOE — EFA.eg (@EFA) January 10, 2022

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وسيرتدي المنتخب المصري في مباراة الغد أمام نيجيريا زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم