مانشستر يونايتد يقصي أستون فيلا ويتأهل إلى رابع أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تجاوز مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، وذلك بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل يوم الاثنين على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز لنجمه الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور الرابع.

🔴 He's @ManUtd's main man at the moment 🤩@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box 😅#EmiratesFACuppic.twitter.com/atWV9WCISe — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2022

المصدر: RT