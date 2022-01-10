شاهد أول أهداف العرب في كأس أمم إفريقيا 2022 (فيديو)

قص المنتخب المغربي شريط أهداف المنتخبات العربية المشاركة بالنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وسجل أول الأهداف العربية في البطولة القارية الحالية، المغربي سفيان بوفال في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء الذي جمع منتخب بلاده اليوم الاثنين مع نظيره الغاني وانتهى بفوز "أسود الأطلس" بهدف دون مقابل.

سفيان بوفااال ⚽️🔥

المغرب 1️⃣-0️⃣ غانا

كأس أمم إفريقيا#AFCON2021#كاس_الامم_الافريقيهpic.twitter.com/yYa0WESsbw — كأس أمم إفريقيا 2021 (@CAF2022CAM) January 10, 2022

ويشارك في النسخة الحالية من كأس إفريقيا 7 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة هي بالإضافة إلى المغرب، منتخبات مصر، تونس، الجزائر، السودان، موريتانيا وجزر القمر.

#AFCON2021 ~ #MARGHA



المغرب 1 × 0 غانا | هددددف سفيان بوفال 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/bwYTTQCTxW — Faster Goal@FA_GO7 (@Op5tA) January 10, 2022

المصدر: RT