 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. الإصابات بكورونا فوق 100 ألف والوفيات تسجل رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي

المغرب يستهل مشاركته في أمم إفريقيا بفوز ثمين على غانا

الرياضة

المغرب يستهل مشاركته في أمم إفريقيا بفوز ثمين على غانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s52l

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المغربي سفيان بوفال في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حقق منتخب "أسود الأطلس" أول ثلاث نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة الثالثة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم منتخبي الغابون وجزر القمر.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا