المغرب يستهل مشاركته في أمم إفريقيا بفوز ثمين على غانا
حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
#AFCON2021 ~ #MARGHA— Faster Goal@FA_GO7 (@Op5tA) January 10, 2022
المغرب 1 × 0 غانا | هددددف سفيان بوفال 🎥
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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/bwYTTQCTxW
وسجل الهدف الوحيد في المباراة المغربي سفيان بوفال في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.
سفيان بوفااال ⚽️🔥— كأس أمم إفريقيا 2021 (@CAF2022CAM) January 10, 2022
المغرب 1️⃣-0️⃣ غانا
كأس أمم إفريقيا#AFCON2021#كاس_الامم_الافريقيهpic.twitter.com/yYa0WESsbw
وبهذا الفوز، حقق منتخب "أسود الأطلس" أول ثلاث نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة الثالثة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم منتخبي الغابون وجزر القمر.
المصدر: RT
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