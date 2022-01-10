أفضل لاعب عربي محترف بأوروبا وفق تصويت متابعي RT
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فاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمركز الأول في التصويت الذي أجرته RT لاختيار أفضل لاعب عربي محترف بأوروبا في العام 2021.
وجاء صلاح في المركز الأول بعد أن جمع 45.7 بالمئة من الأصوات، وحل في المركز الثاني الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن صوت له 37.8 بالمئة من المصوتين، فيما جاء المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث بـ11.6 بالمئة من الأصوات.
المصدر: RT
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