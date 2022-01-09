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رئيس الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة استبعاد محرز من كأس أمم إفريقيا

الرياضة

رئيس الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة استبعاد محرز من كأس أمم إفريقيا
legion-media
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دحض رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية، حول استبعاد رياض محرز، من قائمة "الخضر" المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتغيب محرز عن معسكر الجزائر في العاصمة القطرية، الدوحة، وسط تكتم كبير من مسؤولي المنتخب، الأمر الذي فتح باب التأويلات، بشأن وجود خلاف بين المدرب جمال بلماضي ومحرز.

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وقال عمارة في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب وصول "محاربي الصحراء" للكاميرون للمشاركة في البطولة القارية: "كل ما يقال عن وجود خلاف بين محرز وبلماضي غير صحيح، ولا يعدو يكون مجرد إشاعة، فكل الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف: "اللاعب تلقى رخصة بالغياب عن معسكر الفريق من قبل المدرب بلماضي، لأسباب خاصة، وانضم إلينا اليوم بشكل عادي، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

ويبدأ منتخب الجزائر، بعد غد الثلاثاء، رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم إفريقيا، بمواجهة سيراليون، قبل أن يلعب ضد غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، في الـ16 من يناير الجاري والـ20 منه تواليا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

المصدر: kooora.com

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