شاهد.. البرازيلي تاليسكا بتسديدة "لا تصد ولا ترد" يحلق عاليا في الدوري السعودي
قاد البرازيلي، أندرسون تاليسكا، فريقه النصر إلى الفوز على مضيفه نادي ضمك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وسجل تاليسكا الهدف الأول لفريقه بعد مرور 20 دقيقة من صافرة البداية، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء "لا تصد ولا ترد" في المقص الأيسر.
⚽️🎥 شاهد الهدف الأول للنصر عن طريق "تاليسكا "— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 8, 2022
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#ضمك_النصرpic.twitter.com/xNT5LKEp0Z
ومن ثم سجل زميله لاعب خط الوسط، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.
ورفع تاليسكا رصيده إلى 11 هدفا وتقدم وتصدر ترتيب الهدافين، متساويا مع النيجيري، أوديون إيجالو، مهاجم الشباب، قبل مباراته أمام أبها مساء اليوم السبت أيضا، في العاصمة الرياض.
ويحل الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون، المركز الثاني، برصيد 10 أهداف.
بينما رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، وانفرد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن ضمك بالذات.
المصدر: RT
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