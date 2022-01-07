 
مباشر

الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي لأول مرة.. فيديو

الرياضة

الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي لأول مرة.. فيديو
twitter/ADSportsTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4il

توج نادي الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقدم شباب الأهلي بهدف سجله اللاعب محمد جمعة، في الدقيقة 65، ورد عبد الله رمضان بهدف التعادل للجزيرة في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحسم الجزيرة النتيجة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على استاد هزاع بن زايد في نادي العين.

ورفع فريق الجزيرة كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه.

إقرأ المزيد
الهلال يرفع كأس السوبر السعودي.. فيديو
الهلال يرفع كأس السوبر السعودي.. فيديو

بينما فاز نادي شباب الأهلي 5 مرات بكأس السوبر الإماراتي، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا