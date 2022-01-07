الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي لأول مرة.. فيديو
توج نادي الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.
وتقدم شباب الأهلي بهدف سجله اللاعب محمد جمعة، في الدقيقة 65، ورد عبد الله رمضان بهدف التعادل للجزيرة في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
وحسم الجزيرة النتيجة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على استاد هزاع بن زايد في نادي العين.
شاهد هدفي المباراة وركلة الترجيح الحاسمة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2022
الجزيرة بطل السوبر للمرة الأولى بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 مع شباب الأهلي#الجزيرة_شباب_الأهلي#كأس_السوبر_الإماراتي#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/eKicW1Sbtf
ورفع فريق الجزيرة كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه.
الجزيرة بطل كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه#الجزيرة_شباب_الأهلي#كأس_السوبر_الإماراتي#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/upr9L69cyH— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2022
بينما فاز نادي شباب الأهلي 5 مرات بكأس السوبر الإماراتي، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة.
المصدر: RT
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