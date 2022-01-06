شاهد.. هدف عالمي للدوسري في كأس السوبر السعودي
twitter/alhilal_fc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4bj
أحرز نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، هدفا عالميا في شباك نادي الفيصلي، اليوم الخميس، خلال مباراة مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.
وتقدم الفيصلي بهدفين مبكرين حملا توقيع اللاعبين، محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين (16 و24) على الترتيب.
ورد سالم الدوسري بهدف تقليص الفارق "للزعيم" بتسديدة "مقصية" رائعة، عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.
سالم الدوسري 😱#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/fu5vnciTpF— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 6, 2022
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.