شاهد.. هدف عالمي للدوسري في كأس السوبر السعودي

أحرز نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، هدفا عالميا في شباك نادي الفيصلي، اليوم الخميس، خلال مباراة مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بهدفين مبكرين حملا توقيع اللاعبين، محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين (16 و24) على الترتيب.

ورد سالم الدوسري بهدف تقليص الفارق "للزعيم" بتسديدة "مقصية" رائعة، عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.

المصدر: RT