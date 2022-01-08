بعثة منتخب مصر تسافر للكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا (فيديو)

توجهت بعثة منتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، إلى الكاميرون، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غدا الأحد.

وأقلعت طائرة بعثة المنتخب المصري من مطار القاهرة الدولي إلى مطار "جاروا " بالكاميرون.

وأوقعت قرعة البطولة، المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

ويفتتح "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT