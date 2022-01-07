الاتحاد الجزائري يوضح حقيقة حدوث مشاجرة بين بلماضي وبلعمري

نفى المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، الشائعات حول حدوث مشادة بين جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب، ومدافعه جمال بلعمري.

وقال صالح باي عبود، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة: "لقد قاموا بإطلاق شائعة لا أساس لها من الصحة، كيف يعقل أن يتحدث البعض عن خروج بلعمري من معسكر المنتخب وغضبه من بلماضي!".

وأوضح: "لقد غادر هو وبغداد بونجاح من أجل المشاركة مع نادييهما قطر والريان على التوالي، وعادا وجلسا وحللا المستوى الذي قدماه وذلك رفقة جمال بلماضي، الذي منحهما حق اللعب في المباريات الأخيرة بالدوري القطري".

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واختتم صالح باي عبود تصريحاته، قائلا: "اللاعبان عادا مباشرة بعد خوضهما مباراتي قطر والريال، واندمجا بشكل طبيعي في المعسكر، وكانا متواجدين ضمن القائمة التي خاضت مواجهة غانا الودية يوم الأربعاء الماضي، وحسمها الخضر بثلاثية دون رد".

ويستعد منتخب الجزائر للدفاع عن لقبه في كأس أمم إفريقيا، وذلك في النسخة الثالثة والثلاثين التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير2022.

يذكر أن منتخب الجزائر سيلعب في المجموعة الخامسة للبطولة، التي تضم أيضا منتخبات سيراليون، وكوت ديفوار (ساحل العاج سابقا)، وغينيا الاستوائية.

المصدر: وكالات