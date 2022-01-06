مواعيد مباريات الجزائر في رحلة الدفاع عن لقب بطلة كأس أمم إفريقيا

يبدأ منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الكاميرون، بعد أقل من شهر على تتويجه بلقب بطل كأس العرب في قطر، لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الثانية والثلاثين من بطولة القارة السمراء التي استضافتها مصر، على حساب نظيره السنغالي بفوزه عليه بهدف وحيد سجله مهاجمه بغداد بونجاح مبكرا بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الجمعة 19 يوليو 2019، على استاد القاهرة الدولي.

ويتطلع منتخب "محاربي الصحراء" للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد عامي (1990 و2019).

وفي ما يلي جدول مباريات الجزائر في المجموعة الخامسة:

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (16:00) بتوقيت مكة المكرمة:

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الجزائر - سيراليون

يوم الأحد 16 يناير 2022 الساعة (22:00):

الجزائر – غينيا الإستوائية

يوم الخميس 20 يناير 2022 الساعة (19:00):

كوت ديفوار (ساحل العاج) – الجزائر.

يذكر أن منتخب الجزائر توج لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العرب، التي استضافتها قطر، بفوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على أرضية ملعب "البيت" المونديالي، بمدينة الخور.

المصدر: وكالات