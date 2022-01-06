شاهد.. هدف "عكسي كوميدي" وعلى طريقة الـ"بينغ بونغ"

خسر فريق توتنهام نتيجة أخطاء قاتلة أمام مضيفه تشيلسي (0-2) في "الديربي اللندني" الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وتلقت شباك توتنهام الهدف الأول، بعد أن قطع الإسباني ماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي، الكرة من أمام المدافع البرازيلي رويال أميرسون، ومررها لزميله الألماني كاي هافيرتز الذي سددها باتجاه المرمى لتصطدم بقدم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز، قبل أن تعانق الشباك مبكرا في الدقيقة الخامسة.

أما الهدف الثاني فقد جاء بـ"نيران صديقة" عندما حاول المدافع جافيتي تانجانجا تشتيت الكرة، لكنها اصطدمت برأس زميله المدافع بن دافيز، على طريقة لعبة كرة الطاولة "بينغ بونغ"، وذلك في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

A crazy own goal.



Tottenham fans, look away now 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Ix6I7wqfxj — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022

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المصدر: وكالات