تشيلسي يضع قدمه في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. فيديو
تغلب فريق تشيلسي على ضيفه توتنهام (2-0) في "الديربي اللندني" الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".
وسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الأول "للبلوز" مبكرا بعد مرور خمس دقائق فقط من البداية. بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع بن دافيز خطأ في مرماه عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.
Kai Havertz loves a big game goal.— ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022
Chelsea lead Spurs in the semifinal! 💪 pic.twitter.com/BDdMN1CVdz
A crazy own goal.— ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2022
Tottenham fans, look away now 🤦♂️ pic.twitter.com/Ix6I7wqfxj
وستتجدد المواجهة بين توتنهام وتشيلسي يوم الأربعاء المقبل، في لقاء الإياب الذي سيقام على استاد توتنهام هوتسبر، في لندن أيضا.
المصدر: وكالات
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