الجزائر تروض "النجوم السوداء" وتوجه رسال شديدة اللهجة لأمم إفريقيا.. فيديو

فاز منتخب الجزائر على نظيره الغاني (3-0) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

افتتح الجزائر آدم وناس التسجيل لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة الثامنة من البداية.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الغاني جوناثان منساه في الدقيقة 74 خطأ في مرماه، ومن ثم اختتم المهاجم الجزائري إسلام سليماني ثلاثية بلاده بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

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وسيستهل منتخب الجزائر مشوار الدفاع عن لقب بطل القارة السمراء، بمواجهة منتخب سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامس التي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار "ساحل العاج" وغينيا الإستوائية.

بينما سيبدأ منتخب غانا غمار النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي جزر القمر والغابون.

المصدر: RT