على خطى نيوكاسل يونايتد بيع نادي ساوثهامبتون

أعلنت إدارة نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شركة يقودها مؤسس شركة يونايتد غروب عملاق الاتصالات في أوروبا الشرقية، قامت بشراء أسهم النادي.

واستحوذت شركة "سبورت ريبابلك" المملوكة لـ"دراغان سولاك" 80 بالمائة من ملكية النادي، وهي الحصة التي كان يملكها رجل الأعمال الصيني غاو جيشنغ، الذي كان المساهم الأكبر في نادي الساحل الجنوبي منذ عام 2017.

ولم يكشف نادي ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" والمؤلف من 20 فريقا، عن أي تفاصيل مالية.

ويشار إلى أن "سبورت ريبابلك" هي شركة استثمارية في مجال الرياضة والترفيه، والتي وصفها مارتن سيمينز، الرئيس التنفيذي لساوثامبتون، بأنها "الشريك المناسب لدفع النادي إلى الأمام".

من جانبه، قال سولاك، المستثمر الرئيسي في "سبورت ريبابلك": "يتمتع ساوثهامبتون بالعديد من الصفات التي كنا نبحث عنها في منظمة رياضية كبرى.. لديه فريق إداري رائع، وتنمية ممتازة للمواهب، وفرق موهوبة تلعب كرة قدم جذابة وقاعدة جماهيرية متفانية".

يذكر أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وتضم أيضا شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية)، أعلنت استحواذها بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مطلع يوليو الماضي.

المصدر: (أب)