شاهد.. الـ"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2021
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة بوشكاش لعام 2021، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام.
وجاءت القائمة النهائية لأجمل هدف خلال عام 2021، كالتالي:
🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022
👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest
- هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
The three finalists for FIFA’s Puskás Award 2021 are here ✨ [THREAD]— B/R Football (@brfootball) January 4, 2022
Érik Lamela's ridiculous rabona against Arsenal 👌
(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/L8wOhAtsvK
- هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
- هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
Mehdi Taremi hopped on his bike for the UEFA Goal of the Season 🚲— B/R Football (@brfootball) January 4, 2022
(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/phvEHJRvGQ
⚽️ Who scored the Goal of the Week? 🔥#UCLGOTW | @nissansports | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021
وسيتم اختيار الفائز بجائزة بوشكاش، من قبل لجنة تحكيم دولية، تضم مجموعة من أساطير كرة القدم، إلى جانب تصويت المشجعين المسجلين من جميع أنحاء العالم على موقع "فيفا" الرسمي، خلال حفل "ذا بيست"، يوم 17 يناير 2022.
المصدر: وكالات
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