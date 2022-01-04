غلطة سراي يحدد سعر مهاجمه المصري مصطفى محمد تمهيدا لبيعه

كشفت تقارير صحفية تركية، المبلغ الذي حددته إدارة نادي غلطة سراي لكرة القدم، لبيع مهاجم الفريق، الدولي المصري مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة "فوتوماك"، أن إدارة نادي غلطة سراي، تطالب بالحصول على 10 ملايين يورو، للتخلي عن خدمات مصطفى محمد لأي فريق يرغب في ضمه.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن غلطة سراي تلقى عرضا شفهيا من نادي أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل ثمانية ملايين يورو، وهو العرض الذي تم رفضه من قبل النادي التركي.

ويقدم المهاجم المصري، أداء مميزا مع غلطة سراي هذا الموسم، وساهم في وصول فريقه إلى الدور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة.

وكان مصطفى محمد، انضم في يناير 2021 إلى عملاق الكرة التركية قادما من الزمالك المصري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل أربعة ملايين دولار، وهو البند الذي فعله الفريق التركي مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل بالكاميرون.

المصدر: وكالات