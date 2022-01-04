الحجي ضيوف يكشف مرشحه للفوز بكأس أمم إفريقيا

يعتقد نجم السنغال السابق، الحجي ضيوف، أن منتخب بلاده الحالي يستطيع التتويج بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل، في حال آمن لاعبوه بإمكانياتهم.

وقال ضيوف، الذي اختير أفضل لاعب في إفريقيا مرتين وأهدر ركلة ترجيحية عندما خسرت السنغال نهائي نسخة عام 2002 ضد الكاميرون، متوجها بكلامه إلى أفراد منتخب السنغال "تملكون الموهبة، تستعدون بشكل مذهل، والآن إذا آمنتم بأنفسكم ستتوجون".

وإن كانت السنغال تصدرت تصنيف المنتخبات الإفريقية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإنها في المقابل لم تحرز أي لقب خلال هذه الفترة، علما بأنها خسرت نهائي النسخة لأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح المبكر.

وثمة اعتقاد بأن الوقت قد حان لكي تحرز السنغال اللقب، لا سيما وأنها تملك حاليا لاعبين بارزين في جميع خطوطها بدءا بحارس تشيلسي إدوار ميندي، وقطب دفاع نابولي الإيطالي، خاليدو كوليبالي، ولاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، إدريسا غي، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، ساديو مانيه.

ووضعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، "أسود التيرانغا" في المجموعة الأسهل في النهائيات إلى جانب غينيا، ومالاوي، وزيمبابوي، علما بأن متصدر هذه المجموعة سيواجه في الدور ثمن النهائي، منتخبا من أفضل الذين حلوا في المركز الثالث في مجموعتهم وبالتالي ستكون مهمته سهلة على الورق.

المصدر: أ ف ب