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وفاة مهاجم الأهلي المصري السابق عن 32 عاما

الرياضة

وفاة مهاجم الأهلي المصري السابق عن 32 عاما
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كشفت تقارير إعلامية إيفوارية، عن وفاة المهاجم السابق للنادي الأهلي المصري والترجي التونسي لكرة القدم، أوسو كونان، عن عمر ناهز 32 عاما.

ونقل موقع "GTV SPORTS+"، عن مصادر محلية في كوت ديفوار، أن أوسو كونان، توفي نتيجة تعرضه للتسمم أثناء قيامة بزيارة في مسقط رأسه بمدينة أنياما.

وكان أوسو كونان، يلعب في مركز المهاجم، وسبق له حمل ألوان العديد من الأندية العربية أبرزها، الأهلي ونادي المقاصة في مصر، والترجي الرياضي والملعب التونسي في تونس، إضافة لخوضه تجربة احترافية في أوروبا مع نادي هلسنكي الفنلندي.

المصدر: وكالات

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