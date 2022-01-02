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ريال مدريد يبدأ عام 2022 بهزيمة مريرة أمام خيتافي (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يبدأ عام 2022 بهزيمة مريرة أمام خيتافي (فيديو)
Reuters Javier Barbancho
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تعرض ريال مدريد للخسارة أمام مضيفه خيتافي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين خيتافي بالفضل في الفوز لنجمه التركي إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وهذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم والأولى في العام الجديد 2022 ليتوقف رصيده في الصدارة عند 46 نقطة ويبقى متفوقا بـ8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي يحل ضيفا على قادش في الجولة ذاتها غدا الاثنين.

في المقابل، رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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