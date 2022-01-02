 
مباشر

السنغال توجه اتهاما لنادي واتفورد الإنجليزي بسبب "سار"

الرياضة

السنغال توجه اتهاما لنادي واتفورد الإنجليزي بسبب
AFP ADAM DAVY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3b5

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم نادي واتفورد الإنجليزي الممتاز بأنه "منع" مهاجمه إسماعيل سار من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي: "إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن الوان منتخب بلاده".

إقرأ المزيد
قبل كأس أمم إفريقيا.. الرئيس الغيني يتوعد لاعبي منتخب بلاده
قبل كأس أمم إفريقيا.. الرئيس الغيني يتوعد لاعبي منتخب بلاده
إقرأ المزيد
أصغر وأطول لاعب في كأس أمم إفريقيا (صورة)
أصغر وأطول لاعب في كأس أمم إفريقيا (صورة)

وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي قبل أن يصاب في ركبته في نوفمبر الماضي ويغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويعتبر المنتخب السنغالي من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بأنه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الأخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات أيضا من قبل الاتحاد النيجيري لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا