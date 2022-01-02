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صلاح يبحث الليلة عن فض شراكة قياسية مع جيرارد

الرياضة

صلاح يبحث الليلة عن فض شراكة قياسية مع جيرارد
Legion-Media
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يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن الانفراد برقم قياسي خلال مواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)".

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وأضاف: "لم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري (بالتساوي مع ستيفن جيرارد بـ13 هدفا)".

وإذا نجح صلاح في إحراز هدف خلال مباراة اليوم، فإنه سينفرد بهذا الرقم القياسي متفوقا على جيرارد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

المصدر: twitter/premierleague

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