موناكو يعلن رسميا رحيل مدربه كوفاتش

أكد نادي موناكو الفرنسي في بيان رسمي يوم السبت رحيل مدربه الكرواتي نكو كوفاتش البالغ 50 عاما.

وكتب نادي الإمارة الفرنسية في بيان مقتضب: "يعلن موناكو أنه اتخذ قرارا بالإنفصال عن المدرب نكو كوفاتش. تم إبلاغ المدرب الكرواتي بذلك في مقابلة أولية الخميس".

Official announcement: Niko Kovač. — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 1, 2022

وأضاف النادي أنه سيعلن اسم مدربه الجديد قريبا، وأن مدرب الفريق الرديف ستيفان نادو سيتولى الإشراف بشكل مؤقت على الفريق.

وسيشرف نادو على موناكو بدءا من مباراة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا بمواجهة كيفيلي-روان من الدرجة الثانية.

وسيتولى مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمان تدريب موناكو بدلا من كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة.

وبحسب المصادر، وافق كليمان على توقيع عقد لمدة عامين ونصف.

ويشرف كليمان البالغ 47 عاما على بروج منذ مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهنا مركز الوصافة.

وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد فريق غنك البلجيكي أيضا إلى لقب الدوري في 2019.

Niko Kovac à Monaco c’est 👇👀



⚽ 74 matchs

✅ 43 Victoires

🤝 15 Matchs nuls

❌ 16 Défaites

🥇 Première place d’#UEL

🥈 Finaliste de la Coupe de France

🥉 3ème place de Ligue 1 (20/21) pic.twitter.com/j5WW7Q0aHs — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) January 1, 2022

وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفا للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

وحل موناكو ثالثا الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهنا المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى وجود خلافات بين كوفاتش ولاعبي فريقه من بينهم القائد وسام بن يدر.

وقاد كوفاتش الفريق إلى نهائي كأس فرنسا في مايو الماضي عندما خسر أمام باريس سان جرمان واستهل موسمه بثلاث خسارات في أول ست مباريات.

المصدر: أ ف ب