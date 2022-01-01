3 أمنيات لمبابي في العام الجديد 2022
بدأ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، العام الجديد بثلاث أمنيات لمتابعيه وجماهيره.
وكتب مبابي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في طريقنا إلى 2022.. عام سعيد على الجميع".
Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021
Happy New Year everyone
I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L
وأضاف: "أتمنى لكم الصحة، السعادة والنجاح"، مرفقا صورة له وهو يقبل كأس العالم، عند التتويج به مع فرنسا في 2018.
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع النادي الباريسي، بحلول 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني.
وختم مبابي العام الماضي، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، خلال حفل جوائز "جلوب سوكر" في دبي.
المصدر: twitter/KMbappe
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