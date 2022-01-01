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رسالة ميسي في العام الجديد

الرياضة

رسالة ميسي في العام الجديد
AFP Legion-Media
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نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام بمناسبة حلول العام الجديد 2022.

وكتب ميسي عبر حسابه بموقع إنستغرام": "لا يسعني إلا أن أشكر كل ما كان علي أن أعيشه في عام 2021، بل وأكثر من ذلك عندما كان كثير من الناس يمرون بوقت سيء حقا بسبب الفيروس الغامض الذي لا ينتهي أبدا".

مضيفا: "آمل أن تحقق 2022 الكثير من الصحة، وهو ما أتمناه لكم جميعا للعام الجديد، عناق للجميع".

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ورحل ميسي عن برشلونة في العام الماضي، بعد 21 عاما في "كامب نو"، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

وحقق ليونيل ميسي أول بطولة في مسيرته مع منتخب الأرجنتين، في العام المنصرم، بعدما فاز بكوبا أمريكا على حساب البرازيل.

يذكر أن ميسي فاز في عام 2021 بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وذلك للمرة السابعة في مسيرته.

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