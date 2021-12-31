بسبب كورونا.. تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة أنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد بسبب تفشي كورونا في صفوف الأخير.

وأضاف بيان الرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن نادي نيوكاسل لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)".

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has regrettably agreed to postpone the club's away fixture against Southampton, due to be played at 2pm on Sunday 2 January



Full statement: https://t.co/Vn3i1npqym#SOUNEWpic.twitter.com/Zj4M0UxQZd — Premier League (@premierleague) December 31, 2021

وتأجلت مؤخرا الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من الأندية.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC's fixture against Southampton at St. Mary's on Sunday has been postponed due to ongoing Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad. — Newcastle United FC (@NUFC) December 31, 2021

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 11 نقاط بعد مضي 20 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

المصدر: رويترز