إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختبارات الطبية التي أجراها الثلاثي إدين دجيكو، أليكس كورداز، ومارتن ساتريانو جاءت جميعها إيجابية.

📄 | إعلان رسمي



إعلان رسمي لنادي الإنتر ميلان 👇https://t.co/nemyikDMQf — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) December 31, 2021

وأضاف البيان أنه تم عزل اللاعبين الثلاثة في منازلهم، وسيتبعون تنفيذ بنود البروتوكول الصحي.

🚨 #ALERTA | Italia 🇮🇹: #Inter anunció tres positivos de coronavirus en el plantel



📌 Se trata de Alex Cordaz, Edin Dzeko y Martin Satriano

📌 Los jugadores se encuentran aislados y siguiendo las indicaciones sanitarias, indicó el club pic.twitter.com/EpQrxE6Htk — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 31, 2021

ويستهل إنتر ميلان مسيرته في العام الجديد 2022 بمباراة خارج ملعبه ضد بولونيا، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الكالتشيو".

ويتصدر الإنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الوصيف.

المصدر: Inter_ar/twitter