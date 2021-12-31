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إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا

الرياضة

إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختبارات الطبية التي أجراها الثلاثي إدين دجيكو، أليكس كورداز، ومارتن ساتريانو جاءت جميعها إيجابية.

وأضاف البيان أنه تم عزل اللاعبين الثلاثة في منازلهم، وسيتبعون تنفيذ بنود البروتوكول الصحي.

ويستهل إنتر ميلان مسيرته في العام الجديد 2022 بمباراة خارج ملعبه ضد بولونيا، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الكالتشيو".

ويتصدر الإنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الوصيف.

المصدر: Inter_ar/twitter

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