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من قال إن الشطرنج لعبة "آمنة"؟! (فيديو)

الرياضة

من قال إن الشطرنج لعبة
Legion-Media
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سقط لاعب شطرنج بشكل هزلي من كرسيه خلال إحدى مباريات بطولة العالم الخاطفة بالشطرنج التي أقيمت في وارسو.

ولم يستطع لاعب الشطرنج البولندي بافيل تيكلاف خلال مواجهة اللاعب الأرمني تيغران بتروسيان كبح جماح انفعالاته وسقط من كرسيه.

لم يتعرض لاعب الشطرنج لأي إصابات خطيرة، لكنه اكتسب شهرة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو "الواقعة الكوميدية" على "تويتر".

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وفي مقابلة بعد المباراة، سأل متحدث باسم الاتحاد الدولي للشطرنج تيكلاف عن شعوره حيال الشعبية المفاجئة التي اكتسبها بعد انتشار مقطع فيديو سقوطه على الإنترنت.

أجاب لاعب الشطرنج ساخرا: "إذا نشروا هذا الفيديو، فأنا أحق بنسبة من الأرباح".

ويحتل تيكلاف المركز 108 برصيد ثماني نقاط في بطولة العالم.

المصدر: ru.oxu.az

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