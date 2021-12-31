27 إصابة بكورونا داخل صفوف الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح، عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوفه إلى 27 حالة.

#عاجل| #الفتح يعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 27 حالة في النادي بعد ظهور 21 إصابة جديدة pic.twitter.com/iBOVfZyTcb — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 31, 2021

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وقال مستشفى الموسى التخصصي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

ويحل نادي النصر ضيفا على النموذجي، غدا السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

المصدر: "الرياضية "السعودية