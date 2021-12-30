مانشستر يونايتد ينهي عام 2021 بثلاثية في شباك بيرنلي (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

An emphatic first-half display earns all 3 points for Man Utd ✅#MUNBURpic.twitter.com/MRZiLmdxlQ — Premier League (@premierleague) December 30, 2021

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الإسكتلندي سكوت مكتوميناي ومدافع بيرنلي بن ميي بالخطأ في مرماه والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 8 و27 و35 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف اليتيم آرون لينون في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

🎥 | الهدف الثالث عن طريق رونالدو 🔥😍pic.twitter.com/CmoAVXIOsK — MUFC MEDIA (@4MUFCMEDIA) December 30, 2021

#MUNBUR ~ #PL



مانشستر يونايتد 3 × 1 بيرنلي | اهداف المباراة - ALL GOALS 🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/YZu46g4o3D — Faster Goal @FA_GO7 (@WcCvxRB8jGDSWqs) December 30, 2021

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وبهذه النتيجة، أنهى فريق "الشياطين الحمر" عام 2021 بفوز ثمين، ورفع رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT