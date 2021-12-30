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شاهد.. رونالدو يسجل في شباك "ضحيته" الـ121 ويتجاوز رقم سولشاير

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسجل في شباك
Reuters
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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ثالث أهداف فريقه في المباراة التي جمعته مع بيرنلي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وجاء هدف "الدون" بعد متابعته كرة ارتدت من قائم المنافس، ليضعها بلمسة واحدة في الشباك الخالية عند الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.


وذكرت شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصائيات كرة القدم أن رونالدو بهذا الهدف وصل إلى هدفه الـ92 في "البريميرليغ"، متجاوزا رقم مدربه الأسبق النرويجي أولي غونار سولشاير بهدف واحد (91 هدفا).

كما أشارت الشبكة إلى انضمام شباك بيرنلي لقائمة ضحايا رونالدو، ليصبح الفريق رقم 121 الذي يهز النجم البرتغالي شباكه على مدار مسيرته على مستوى الأندية.

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يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة "الشياطين الحمر" بنتيجة 3-1.

المصدر: RT

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