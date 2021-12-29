تعرف على الهداف التاريخي لمنتخب "الفراعنة" في أمم إفريقيا.. والرقم التهديفي المميز الذي يسعى له صلاح

زيّن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون بالفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق اليوم الأربعاء عن قائمة من 25 لاعبا سيمثلون "الفراعنة" في البطولة القارية.

ويبحث صلاح عن دخول السجل الذهبي لهدافي بطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ، لا سيما أنه يعيش قمة توهجه حاليا مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا، في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

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وأمام صلاح فرصة الارتقاء في جدول ترتيب هدافي البطولة القارية، بل وكسر أرقام بعض اللاعبين المصريين في البطولة القارية إذا استمر في زيارة شباك المنافسين في البطولة المقبلة.

وفي حال سجل صلاح هدفا في نسخة 2022 سيعادل أرقام مواطنيه حسني عبد ربه، ومحمد دياب "الديبة"، ومحمد ناجي جدو، وعمرو ذكي وعماد متعب، ولكل منهم 5 أهداف.

كما يفصل صلاح عن رقم نجم الفراعنة والأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، هدفين فقط.

ويعد النجم المصري الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي للفراعنة في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ثم أحمد حسن (8 أهداف).

ويأتي الشاذلي في المركز الرابع في قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد كل من الكاميروني صامويل إيتو صاحب الصدارة برصيد 18 هدفا ولوران بوكو من ساحل العاج (14 هدفا) والنيجيري رشيد يقيني (13 هدفا).

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا "الكاميرون 2022" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات