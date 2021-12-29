 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا قد تنتهي في 2022

الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

الرياضة

الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2gx

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون بالفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، 25 لاعبا في قائمة "الفراعنة" لخوض غمار البطولة القارية:

- في حراسة المرمى (4 لاعبين): محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

- في خط الدفاع (8 لاعبين): أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء.

- في خط الوسط (7 لاعبين): عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين.

- في خط الهجوم (6 لاعبين): عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيغيه" ورمضان صبحي.

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: الاتحاد المصري بكرة القدم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا