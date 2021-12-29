رعاية كبيرة لكأس السوبر الإسباني في السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء، أن شركة "نيوم" ستكون شريكا أساسيا لبطولة كأس السوبر الإسباني فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعيا رئيسيا لها.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية للمرة الثانية خلال 3 أعوام كأس السوبر الإسباني، وذلك خلال الفترة بين 12 و16 يناير 2022.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أربع أندية، هي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، بنظام المربع الذهبي، حيث ستقام المباريات الإقصائية يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية في 16 من شهر يناير المقبل.

“نيوم” @NEOM شريكاً أساسياً و “شركة البحر الأحمر للتطوير” @TheRedSeaSA راعياً رئيسياً لكأس السوبر الإسباني 2022 🏆



🗓 من 12-16 يناير 2022م

📍 الرياض pic.twitter.com/0TW4jHNNmg — وزارة الرياضة (@gsaksa) December 29, 2021

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وستنطلق البطولة يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، بمواجهة تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يلعب أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو يوم الخميس الموافق 13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 يناير 2022، والتي ستجمع المتأهلين من الدور الأول.

يذكر أن السعودية استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 8-12 يناير 2020 في محافظة جدة، والتي رفعها ريال مدريد، بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا، نظرا لظروف جائحة كورونا وتوج بها فريق أتلتيك بيلباو بفوزه في النهائي على برشلونة بنتيجة 3-2.

المصدر: وكالات