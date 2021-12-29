للمرة السادسة.. نجم توتنهام أفضل لاعب في كوريا الجنوبية
أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الأربعاء إن سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير فاز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام للمرة السادسة وهو رقم قياسي.
وتصدر سون التصويت الذي جرى بين مسؤولي الاتحاد الكوري والصحفيين في كوريا الجنوبية متقدما على مدافع فنربخشه كيم مين-جاي لينال الجائزة للعام الثالث على التوالي.
[2021 KFA 어워즈] 올해의 선수 (남자)— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) December 29, 2021
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'손흥민' 이 세 글자로 모든 것이 설명됩니다!
자랑스런 대한민국의 캡틴 #SONNY✨#손흥민 선수(토트넘홋스퍼)
⠀⠀⠀#KFA#AWARDS_2021#PLAYER_OF_THE_YEARpic.twitter.com/Eczd5eL42B
كما سبق لسون الفوز بالجائزة في 2013 و2014 و2017.
وسجل سون البالغ 29 عاما، 22 هدفا مع توتنهام في جميع المسابقات خلال موسم 2020-2021 كما أحرز أربعة أهداف مع كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات كأس العالم.
[2021 KFA 어워즈] 올해의 선수 (여자)— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) December 29, 2021
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이제는 대한민국 여자축구의 에이스가 아닙니다.
에이스를 넘어서 리빙 레전드입니다.✨#지소연 선수(첼시FC위민)
⠀⠀⠀#KFA#AWARDS_2021#PLAYER_OF_THE_YEARpic.twitter.com/zwQmT76ui7
بينما نالت جي سو-يون لاعبة تشيلسي جائزة السيدات للمرة السادسة أيضا بعد أن فازت بها في 2010 و2011 و2013 و2014 و2019.
وفازت جي بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. واحتل تشيلسي المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.
المصدر: "وكالات"
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