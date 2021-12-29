 
مباشر

للمرة السادسة.. نجم توتنهام أفضل لاعب في كوريا الجنوبية

الرياضة

للمرة السادسة.. نجم توتنهام أفضل لاعب في كوريا الجنوبية
AFP ADRIAN DENNIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2dl

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الأربعاء إن سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير فاز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام للمرة السادسة وهو رقم قياسي.

وتصدر سون التصويت الذي جرى بين مسؤولي الاتحاد الكوري والصحفيين في كوريا الجنوبية متقدما على مدافع فنربخشه كيم مين-جاي لينال الجائزة للعام الثالث على التوالي.

كما سبق لسون الفوز بالجائزة في 2013 و2014 و2017.

وسجل سون البالغ 29 عاما، 22 هدفا مع توتنهام في جميع المسابقات خلال موسم 2020-2021 كما أحرز أربعة أهداف مع كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات كأس العالم.

بينما نالت جي سو-يون لاعبة تشيلسي جائزة السيدات للمرة السادسة أيضا بعد أن فازت بها في 2010 و2011 و2013 و2014 و2019.

وفازت جي بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. واحتل تشيلسي المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

المصدر: "وكالات"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا