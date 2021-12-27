استبعاد ليون وباريس من كأس فرنسا بسبب الشغب

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين استبعاد ناديي أولمبيك ليون وباريس إف.سي من كأس فرنسا عقب إلغاء مباراتهما في دور الـ64 خلال وقت سابق هذا الشهر بسبب شغب الجماهير.

ووقع الشغب في الـ17 من ديسمبر في باريس حيث اندلع شجار بين المشجعين ونزل بعضهم إلى أرض الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 وتبادلوا إلقاء الألعاب النارية.

وهذه آخر حلقة في سلسلة من الأحداث التي لطخت سمعة الكرة الفرنسية هذا الموسم ما دعا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت لوصفها بأنها "خطيرة ومخزية".

Lyon and Paris FC have been eliminated from the Coupe de France after the fan violence that caused their match on December 17 to be abandoned.



Lyon also receives a ban on sending away fans for the rest of the season and Paris FC receives a five-match ban from their home stadium. pic.twitter.com/Afs6gsCnaN — B/R Football (@brfootball) December 27, 2021

وغرمت اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسي نادي ليون 52 ألف يورو (58890 دولارا) مقابل عشرة آلاف يورو لباريس إف.سي المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وحرم جمهور ليون من حضور مباريات خارج أرضه بالمسابقات المحلية لبقية الموسم.

😱 More shocking scenes have marred a football match in France, with the #CoupedeFrance clash between @ParisFC and @OL being suspended at half-time as fights between unruly supporters spilled on to the pitch. More here 👉🏻 https://t.co/IWICOvnMfr | #PFCOLpic.twitter.com/gT9KB3atIc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) December 17, 2021

كما عوقب ليون بالاستبعاد من كأس فرنسا في موسم 2022-2023 مع تحذيره بإمكانية طرده مجددا إذا أدين جمهوره بالعنف الذي يؤدي إلى توقف مباريات.

🇫🇷 ÚLTIMA HORA | Suspendido el @ParisFC - Olympique Lyonnais de la Copa de Francia por invasión de ultras



🔥 Los ultras del Lyon han lanzado bengalas a la afición local y han provocado una invasión de campo



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/AyTAnuRKfK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 17, 2021

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وخصمت نقطة واحدة بالفعل من ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في الدوري الشهر الماضي بسبب الشغب عقب إلقاء الجماهير قارورة مياه من المدرجات اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

ونتيجة لقرار الاتحاد الفرنسي اليوم تأهل فريق نيس مباشرة إلى الدور التالي من مسابقة كأس فرنسا.

المصدر: "رويترز"